Acqua Secondo un rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente, nel 2021 solo il 37 per cento delle acque di superficie dell’Unione europea era in buono stato ecologico e il 21 per cento non era contaminato da sostanze chimiche. La qualità delle acque era particolarmente bassa in Germania (nella foto il fiume Elba) e nei Paesi Bassi. I principali fattori di degrado sono l’agricoltura e le emissioni delle centrali a carbone.

Matthias Rietschel, Reuters/Contrasto

Animali Negli ultimi cinquant’anni le popolazioni di animali selvatici sono crollate del 73 per cento. L’America Latina e i Caraibi hanno fatto registrare i cali maggiori, scrive il Guardian, citando il rapporto Living Planet. Seguono l’Africa con il 76 per cento e l’Asia-Pacifico con il 60 per cento. Europa e America settentrionale hanno avuto cali del 35 e del 39 per cento. I dati si basano sul Living Planet Index, che monitora le popolazioni di circa 5.500 specie di mammiferi, uccelli, pesci, anfibi e rettili. Secondo il quotidiano britannico l’indice, curato dalla Società zoologica di Londra e dal Wwf, è uno dei principali strumenti per misurare il calo delle specie selvatiche. Tuttavia è stato oggetto di critiche perché i numeri sarebbero sopravvalutati. Nella foto: un piccolo di orango in Thailandia

Getty

Uragani L’uragano Milton ha colpito il sudest del Messico e la Florida, provocando almeno 27 vittime e danni per più di trenta miliardi di dollari. Prima di toccare terra i suoi venti hanno raggiunto una velocità di 285 chilometri orari, facendone l’uragano più forte del 2024 e il quinto più forte di sempre nell’Atlantico. Secondo uno studio del World weather attribution, Milton è stato reso più intenso dagli effetti del cambiamento climatico.

Piogge Una forte perturbazione ha colpito il sud del Brasile, provocando la morte di almeno otto persone nello stato di São Paulo. ◆ Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari le inondazioni provocate dalle forti precipitazioni degli ultimi mesi in diversi paesi dell’Africa centrale e occidentale hanno costretto 240mila persone a lasciare le loro case.

Siccità Il governo dell’Ecuador ha annunciato il razionamento dell’elettricità per far fronte al calo della produzione delle centrali idroelettriche dovuto alla siccità.◆ Secondo l’autorità del canale di Panama, negli ultimi dodici mesi il traffico è diminuito del 29 per cento a causa del calo del livello dell’acqua.

Terremoti Un sisma di magnitudo 6 ha colpito il sudest della Turchia. Altre scosse sono state registrate a Taiwan, in Giappone e in Costa Rica.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it