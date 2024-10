La crisi diplomatica tra India e Canada si aggrava. La polizia canadese ha detto di avere le prove del coinvolgimento di agenti di New Delhi in gravi attività illegali in Canada commesse da una rete guidata dal noto criminale indiano Lawrence Bishnoi, scrive Scroll. Tra queste, l’omicidio dell’attivista sikh canadese Hardeep Singh Nijjar nel giugno 2023 vicino a Vancouver. Il 14 ottobre Ottawa ha espulso sei diplomatici indiani, incluso l’ambasciatore, e New Delhi, che ha definito “assurde” le accuse, ha risposto espellendo l’ambasciatore canadese ad interim, il suo vice e altri quattro diplomatici. Intanto il **Washington Post ** ha rivelato, citando funzionari canadesi, che l’omicidio di Singh Nijjar era parte di una campagna di New Delhi contro i dissidenti.