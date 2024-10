La contea dell’Oxfordshire, nel Regno Unito, ha annunciato la conclusione dei lavori per la costruzione di un parcheggio per automobili e pullman all’uscita dell’autostrada verso la città di Oxford. Ha 850 posti auto, un deposito per biciclette elettriche, sorveglianza 24 ore su 24 e spazi verdi. È costato 51 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro. Il problema è che alla sua apertura mancano almeno tre anni: non è collegato a nessuna strada e la contea non è riuscita a raccogliere i fondi per questa parte dei lavori.