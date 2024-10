Pesci La rivista Science Advances dedica un numero speciale all’acquacoltura. L’allevamento di pesci e di altri animali acquatici è stato visto in passato come un buon modo per nutrire parte della popolazione mondiale, soprattutto per quanto riguarda l’apporto di proteine. La cosiddetta “rivoluzione blu” ha effettivamente portato alcuni benefici sociali, ma ha creato anche dei gravi problemi, in particolare a livello ambientale. Adesso si stanno studiando le conseguenze dell’acquacoltura per gli ecosistemi e le popolazioni locali. Per esempio, si è scoperto che gli allevamenti non riducono automaticamente la pressione sulle risorse naturali. La ricerca scientifica potrebbe chiarire meglio le implicazioni di questa attività. Nella foto un allevamento nella baia di Luoyan, in Cina