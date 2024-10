Christian e Becky Mowbray della cittadina di Woodbridge, nel Regno Unito, hanno avuto dei problemi a ottenere un passaporto per il figlio. Il ministero dell’interno ha rifiutato di rilasciare il documento a Loki Skywalker Mowbray, di sette anni, per motivi “relativi a marchio o copyright”, in particolare per il secondo nome, e ha chiesto ai genitori di cambiarlo o di ottenere un permesso dalla Walt Disney company. I Mowbray avevano scelto di chiamare il figlio Skywalker perché era nato il 4 maggio, che è il “giorno di Star Wars”. Dopo la diffusione della storia il ministero ha cambiato idea e ha dato il passaporto al bambino.