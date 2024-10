“Quasi il 40 per cento delle persone che soffrono di depressione presenta marcatori dell’infiammazione elevati”, scrive la psichiatra Marion Leboyer su Le Figaro. Seguire una dieta antinfiammatoria come quella mediterranea riduce del 33 per cento il rischio di depressione, secondo uno studio francese. Gli alimenti più importanti sono quelli che contengono grassi monoinsaturi, come l’olio extravergine di oliva; polifenoli, che abbondano in frutta, verdura, cereali integrali e legumi; carotenoidi, presenti nelle verdure arancioni e verdi e glucosinolati presenti nelle verdure crucifere (cavoli, broccoli, cavolfiori).