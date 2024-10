“Il 26 e il 27 ottobre in Cile più di quindici milioni di persone sono state chiamate a votare per i sindaci di tutti i municipi in cui è diviso il paese, i consigli comunali e i governatori regionali”, scrive La Tercera. La destra del partito Chile vamos ha ottenuto la maggior parte dei comuni, compreso quello della capitale Santiago, considerato un indicatore importante in vista delle elezioni presidenziali dell’anno prossimo. Parlando dal palazzo della Moneda, il presidente di sinistra Gabriel Boric ha detto il 27 ottobre che “nessuno dei partiti può attribuirsi una vittoria schiacciante”.