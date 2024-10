Il Botswana, un paese di 2,5 milioni di abitanti nell’Africa australe, va alle urne il 30 ottobre per le elezioni legislative. Il Botswana democratic party (Bdp) del presidente Mokgweetsi Masisi ha sempre vinto le elezioni dai tempi dell’indipendenza, nel 1966, e vuole ottenere la maggioranza in parlamento per rieleggere Masisi per un secondo mandato. Africanews scrive che il paese vive un periodo di grave incertezza economica, perché è considerato troppo dipendente dall’industria dei diamanti. Secondo il Fondo monetario internazionale, queste gemme rappresentano l’80 per cento delle esportazioni, un terzo delle entrate fiscali e un quarto del pil. Allo stesso tempo il Botswana registra un tasso di disoccupazione del 27 per cento, che sale al 45 per cento se si considera solo quella giovanile.