◆ è ancora presto per esserne certi, ma le emissioni di gas serra della Cina potrebbero aver raggiunto il picco nel 2023, quando l’economia del paese si è ripresa dalle conseguenze della pandemia di covid, scrive New Scientist. Da allora, grazie all’enorme quantità di energia eolica e solare che ha raggiunto la rete elettrica nazionale e al calo delle emissioni nel settore edile, tra luglio e settembre 2024 la quantità di anidride carbonica prodotta è rimasta invariata, dopo essere scesa dell’1 per cento nel secondo trimestre dell’anno. Questo significa che le emissioni del 2024 potrebbero rimanere invariate rispetto ai livelli complessivi del 2023 o addirittura scendere leggermente, spiega nella sua analisi per il sito Carbon brief Lauri Myllyvirta, del Centre for research on energy and clean air, in Finlandia.