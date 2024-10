◆ In relazione all’articolo sul rock (Internazionale 1586), penso che il problema non sia l’invecchiamento dei musicisti, ma la carenza di nuove leve. Oggi la musica diffusa on­line non prevede spesso l’uso di strumenti musicali. La maggior parte dei giovani s’identifica con campionamenti scopiazzati, improvvisati dj e presunti video influencer omologati. Morale: più ascolti, meno qualità e meno gente che suona uno strumento. Il contrario dell’essenza del rock. Claudio Morsenchio

◆ L’articolo di Naomi Klein (Internazionale 1585) mi ha riportato al saggio del 1998 di Tzvetan Todorov Gli abusi della memoria, in cui l’autore, riprendendo il discorso che ha tenuto a un congresso organizzato dalla fondazione Auschwitz, ragiona sulla necessità delle vittime di elevarsi da una memoria letterale, che non porta al di là di se stessa e intrappola in un pericoloso ruolo di vittima unica e irripetibile, ad una esemplare, che sposta il trauma dall’ambito privato a quello collettivo non di un singolo popolo, ma dell’umanità. Citando Proust, Todorov ricorda che “noi non traiamo profitto da nessuna lezione, perché non sappiamo spingerci fino al generale”. Ricordare ossessivamente il passato, estendendo il trauma a tutti i momenti dell’esistenza, impedisce alla collettività di approfittare della propria esperienza per riconoscere quanto in essa vi sia di comune con altre.

Micol