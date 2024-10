Si pensava che per cogliere il significato di una frase in un testo fosse necessario leggerla parola per parola. Tuttavia uno studio su Science Advances mostra che il cervello umano può capire frasi brevi in soli 125 millisecondi. La registrazione dell’attività cerebrale di 36 volontari ha rivelato che le frasi con una struttura chiara (soggetto, verbo e oggetto) sono comprese più rapidamente rispetto alle liste di nomi, suggerendo che le reti neurali siano in grado di riconoscere la struttura sintattica.