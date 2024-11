“Ci sono voluti sei anni e sette mesi per arrivare alla condanna dei due autori dell’omicidio dell’attivista e consigliera comunale Marielle Franco e del suo autista Anderson Gomes, uccisi a Rio de Janeiro il 14 marzo 2018”, scrive O Globo. Il 31 ottobre un tribunale di Rio ha condannato Ronnie Lessa ed Élcio Queiroz, due ex agenti della polizia militare, rispettivamente a 78 e 59 anni di carcere. Il 30 ottobre Lessa aveva dichiarato di non aver saputo resistere all’offerta di un milione di dollari per commettere il crimine. Il processo non ha coinvolto i presunti mandanti dell’omicidio.