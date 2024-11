◆ I suv inquinano, uccidono, occupano inutilmente spazio e costano troppo, come si legge nell’articolo di copertina (Internazionale 1586), ma compensano le frustrazioni: sono diventati uno status symbol per piccoli ego spesso accompagnati ad arroganza smisurata. Intanto l’industria delle automobili sembra in crisi, d’altronde non si può cambiare una macchina all’anno. Ma puntare sui mezzi pubblici? Ci si potrebbe pensare per la salute di tutti, per chi lavora nel settore e per l’ambiente. “Risolvere la crisi climatica è possibile, basta volerlo”, è il titolo dell’articolo di Rebecca Solnit, e le soluzioni passano anche dall’eliminazione di mezzi obsoleti, tra cui i suv, che sono ridicoli in città. Scelte politiche coraggiose avrebbero anche vantaggi economici. Un tempo ci sarebbe voluta lungimiranza, ora solo realismo.

Claudia Dalmastri