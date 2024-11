Andy Burnham, sindaco di Manchester, nel Regno Unito, e presidente del comitato per le ferrovie inglesi del nord, ha rivolto una domanda alla Northern Rail, compagnia ferroviaria controllata dal governo: “Ho saputo che per le comunicazioni interne usate ancora i fax. Come diavolo è possibile, nel 2024?”. Tricia Williams, direttrice generale dell’azienda, ha risposto che il fax è previsto da un accordo sindacale. È stata smentita da un portavoce del sindacato ferrovieri: “È solo una decisione della Northern. Non modernizzare o non aggiornare i sistemi di comunicazione è una loro scelta”.