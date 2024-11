Le autorità di Port Sudan, la città dove si è trasferito il governo sudanese, hanno cancellato il 4 novembre un accordo con gli Emirati Arabi Uniti per la costruzione di un porto sulla costa sudanese sul mar Rosso, un progetto da 6 miliardi di dollari. Secondo The East African la decisione arriva mentre si moltiplicano le accuse ad Abu Dhabi di sostenere le Forze di supporto rapido, i paramilitari che dall’aprile del 2023 combattono contro l’esercito del generale Abdel Fattah al Buhran. La guerra continua a devastare il paese: secondo un bilancio pubblicato sul sito The Conversation da un gruppo internazionale di ricercatori, in Sudan almeno 62mila persone sono morte negli scontri armati e per cause collegate al conflitto. Tuttavia, avvertono i ricercatori, è una stima molto prudente.