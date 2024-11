◆ Dopo aver letto l’editoriale di Giovanni De Mauro (Internazionale 1588) ho sottolineato le parole: “rivoluzione”, “liberazione”, “giustizia”. Le stesse che mi erano rimaste impresse mentre uscivo dal cinema dopo aver visto Berlinguer. Sono passati quarant’anni, avevo 26 anni, credevo in quelle parole e ci credo ancora. Speravo che portassero a un cambiamento nella società e lo spero ancora. Berlinguer rappresentava la speranza per molti di noi, ma se queste parole sono ancora attuali significa che c’è molta strada da fare. “Per liberarci da quel greve bagaglio che ingombra tanti di noi”, per trasmettere alle nuove generazioni i valori in cui crediamo, ci vuole ancora tanta fatica.

Ivan Gelio