Dopo aver vinto le elezioni, Donald Trump ha cominciato a comporre la sua amministrazione, che s’insedierà il 20 gennaio 2025. “Le prime nomine proposte fanno pensare che si circonderà di politici radicali e leali nei suoi confronti”, scrive Politico. “Marco Rubio, senatore della Florida, dovrebbe essere il nuovo segretario di stato. Rubio ( nella foto ) è filo-israeliano, è favorevole a un approccio duro nei confronti di Iran e Cina ed è scettico nei confronti del sostegno statunitense all’Ucraina”. Tom Homan guiderà l’agenzia responsabile dell’immigrazione e del controllo delle frontiere (Ice). A capo dell’Ice tra il 2017 e il 2018, Homan è favorevole all’espulsione di milioni di immigrati senza documenti. “Elise Stefanik, parlamentare che ha guidato gli attacchi dei repubblicani contro gli atenei durante le proteste degli studenti a favore della Palestina, sarà l’ambasciatrice degli Stati Uniti all’Onu. L’ex parlamentare Lee Zeldin guiderà l’agenzia per la protezione ambientale, ma non si è mai occupato di ambiente. Per via della sua fedeltà, Trump lo considera la persona giusta per portare avanti la sua politica sul clima, che prevede di smantellare molte leggi dell’amministrazione Biden”.