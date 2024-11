I buoni propositi per l’anno nuovo, il gennaio senza alcol, le pulizie di primavera: siamo ossessionati dalla definizione di obiettivi collettivi in periodi specifici dell’anno. Ma secondo una ricerca solo due persone su dieci mantengono i buoni propositi sul lungo termine. Per inaugurare e mantenere una buona abitudine bisogna individuare le ragioni profonde e personali che ci portano a voler cambiare, scrive National Geographic. La psicologa comportamentale Wendy Wood parla di “punti di flesso”, o di svolta, per esempio un problema di salute può spingerci ad adottare uno stile di vita più sano, o uno scoperto nel conto in banca può farci concentrare di più sul risparmio. ◆