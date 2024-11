Il 19 novembre, al termine del più grande processo mai tenuto a Hong Kong per fatti legati alla sicurezza nazionale, 45 attivisti per la democrazia sono stati condannati a pene fino a dieci anni di prigione per sovversione. L’avvocato Benny Tai è stato condannato a dieci anni, la pena più dura inflitta da quando nel 2020 è entrata in vigore la nuova legge sulla sicurezza nazionale. I condannati sono stati ritenuti colpevoli di aver organizzato nel luglio del 2020 delle primarie per selezionare i candidati dell’opposizione alle elezioni per il consiglio legislativo della città, con l’obiettivo di ottenere la maggioranza, mettere il veto alla legge di bilancio e spingere alle dimissioni Carrie Lam, la leader di allora. Più di 600mila persone avevano votato alle primarie. Le autorità avevano poi revocato le elezioni per il consiglio legislativo, e Pechino aveva introdotto un nuovo sistema che le permette di controllare i rappresentanti eletti di Hong Kong. Nel 2021 47 persone erano state incriminate. Di queste, 31 si sono dichiarate colpevoli e sono state condannate il 19 novembre, mentre 16 erano state processate nel 2023, con 14 condanne e due assoluzioni. Gli Stati Uniti, l’Australia, il Regno Unito e le organizzazioni per i diritti umani hanno protestato e Pechino ha denunciato “inaccettabili interferenze”.