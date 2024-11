La guerra in Ucraina sta decimando la produzione agricola del paese. Un’analisi delle immagini satellitari pubblicata su **Environmental Research Letters ** ha calcolato che nella regione di Cherson, parzialmente occupata dalle forze russe, la resa del grano è diminuita da 9,7 a 7,8 tonnellate per ettaro, con una perdita stimata di 400mila tonnellate. Nella regione di Poltava, non toccata dal conflitto, la produzione è invece rimasta stabile. Oltre a danneggiare gravemente l’economia ucraina, il calo della produttività minaccia la sicurezza alimentare globale.