Il personale dell’asilo Gosho Kodomo-en di Koga, in Giappone, non sapeva cosa pensare: qualcuno rubava le scarpe dall’armadietto dei bambini, ma non ne prendeva mai un paio, solo una. Dopo che sono sparite quindici scarpe la scuola ha avvertito la polizia, che ha installato delle telecamere. E ha risolto il mistero: il ladro era una donnola. Secondo il professor Hiroshi Sasaki dell’università Chikushi jogakuen probabilmente l’animale aveva appena partorito e, siccome la donnola soffre particolarmente il freddo, stava prendendo provvedimenti per far passare ai suoi piccoli un inverno al calduccio.