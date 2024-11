La privazione del sonno è associata a diversi problemi di salute e può anche compromettere la vita sessuale: dormire male riduce i livelli di testosterone e di estrogeni, e rende difficile eccitarsi e raggiungere l’orgasmo. Secondo uno studio del Journal of Sexual Medicine, ogni ora in più che una donna dorme corrisponde a un aumento del 14 per cento dell’attività sessuale il giorno dopo. Alcuni medici e terapeuti consigliano di non sacrificare il sonno per il sesso, ma altre attività, e di stabilire insieme se va bene svegliare l’altro per avere un rapporto.