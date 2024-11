Il 16 novembre a Nairobi, in Kenya, l’oppositore ugandese Kizza Besigye è stato arrestato e trasferito in un carcere in Uganda, scrive The East African. La moglie Winnie Byanyima aveva denunciato il suo “rapimento” sul social media X. Quattro giorni dopo Besigye è comparso davanti a una corte marziale per rispondere di accuse legate al possesso illegale di armi. Amnesty International ha criticato la preoccupante tendenza del governo ugandese a reprimere l’opposizione con gli arresti arbitrari e le detenzioni illegali.