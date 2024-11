All’alba del 27 novembre è entrato in vigore in Libano l’accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. L’esercito israeliano ha sessanta giorni per lasciare il Libano ed Hezbollah deve ritirarsi dalle zone di confine con Israele per essere sostituito dall’esercito libanese. Il giorno prima della tregua gli israeliani hanno bombardato i sobborghi meridionali di Beirut, mentre Hezbollah ha affermato di aver condotto un attacco con i droni in Israele. Secondo il ministero della salute libanese, 3.823 persone sono state uccise nel paese dall’ottobre 2023, la maggior parte delle quali a partire dal settembre 2024. ◆