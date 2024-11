“Non possiamo prepararci alla morte dei nostri genitori, ma possiamo rendere migliore e il più lungo possibile il tempo che ci resta”, spiega Hélène Rossinot su Le Figaro . Se ci sono problemi irrisolti è importante provare a distendere il rapporto e aprire un dialogo, tenendo presente che non possiamo cambiare le altre persone ma solo il modo in cui stiamo con loro. Secondo gli esperti per affrontare al meglio l’invecchiamento dei genitori è essenziale emanciparsi dal senso di colpa e dal pensiero di non fare abbastanza.