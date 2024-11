Un uomo che lavorava in un supermercato Mercadona nella regione Castilla-La Mancha, in Spagna, è stato licenziato per aver mangiato una crocchetta fritta del reparto gastronomia: le regole aziendali vietano ai dipendenti di mangiare qualsiasi merce senza pagarla. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, ha fatto causa alla Mercadona: quando ha mangiato la crocchetta il negozio aveva chiuso e a fine giornata il cibo fresco invenduto viene buttato via. Il tribunale ha dato ragione all’ex dipendente, che dovrà essere reintegrato e riceverà 39.700 euro di stipendio arretrato.