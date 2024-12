Il 2024 è stato un anno di grande crescita per la produzione di energia eolica nel Regno Unito. Il problema, spiega Bloomberg, è che la rete elettrica nazionale non è in grado di reggere carichi aggiuntivi, perché non è stata rafforzata in modo adeguato. Questo costringe il gestore della rete a “pagare le aziende proprietarie degli impianti eolici perché li tengano spenti”. Nel 2024 il costo è ammontato finora a un miliardo di sterline (1,2 miliardi di euro), una spesa che ricade per intero sui consumatori britannici. La situazione, inoltre, “mette a rischio i piani di Londra per la decarbonizzazione della rete elettrica entro il 2030” e rende più difficile ridurre le bollette.