◆ In questa foto notturna scattata da un astronauta a bordo della stazione spaziale internazionale, le luci disegnano la mappa della città di Chicago, che con i suoi 2,7 milioni di abitanti è la terza più popolosa degli Stati Uniti dopo New York e Los Angeles.

In corrispondenza del centro, il porto e il molo della marina si protendono nel lago Michigan. File di luci segnano il percorso delle autostrade, come la I90. Il fiume Chicago, che appare come una sottile linea scura, scorre attraverso la città e permette il traffico fluviale tra il lago e i sistemi di canali a cui è collegato. La macchia nera tra l’area metropolitana e l’aeroporto internazionale è il fiume Des Plaines, costeggiato da riserve naturali, parchi e campi da golf, che non sono illuminati di notte. La mancanza di luci permette di distinguere anche altri spazi aperti, come il cimitero di Rosehill e il parco di Big Marsh.