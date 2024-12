Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità bambine e bambini in età prescolare non dovrebbero guardare gli schermi per più di un’ora al giorno. Una ricerca condotta su 5.700 partecipanti in Nuova Zelanda ha dimostrato che limitare il tempo davanti agli schermi per chi ha due anni di età diminuisce il rischio di obesità in seguito perché riduce la sedentarietà e il desiderio di fare spuntini poco salutari, scrive The Conversation. Evitare gli schermi la sera inoltre previene un’eccessiva stimolazione che disturba il sonno .