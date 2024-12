La polizia di Yemassee in North Carolina, negli Stati Uniti, ha raccomandato a tutti gli abitanti di tenere ben chiuse le porte e le finestre di casa. Il problema sono 43 scimmie scappate dall’Alpha Genesis primate research center, una struttura di allevamento che è già stata multata molte volte per le misure di sicurezza insufficienti. Questa volta le giovani scimmie, tutte femmine, hanno aperto due porte che chi si stava occupando delle pulizie non aveva chiuso a chiave. Una delle scimmie evase è stata catturata e molte altre sono state avvistate mentre giocavano saltando dentro e fuori dalla recinzione del centro.