Il tumore del colon-retto è sempre più diffuso tra le persone sotto i cinquant’anni, scrive The Lancet Oncology. I dati provenienti da cinquanta stati evidenziano un aumento dei tassi di tumore a esordio precoce in 27 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Giappone e Turchia. Sono tutti paesi ricchi con un alto indice di sviluppo umano, eccetto sei casi in cui però l’aumento riguarda anche le persone più anziane. La crescita economica e l’adozione di uno stile di vita occidentale sembrano fattori determinanti. Un esempio è il Giappone, dove il consumo di carne è cresciuto di oltre sette volte tra il 1961 e il 2021.