La borsa di Londra sta attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, visto che un numero crescente di aziende quotate alla London stock exchange lascia la City per uscire definitivamente dal mondo delle società quotate oppure per trasferirsi su altre piazze finanziarie, soprattutto su quella di New York, scrive il Financial Times. Quest’anno sono state 88 le aziende che hanno fatto una scelta simile. “L’esodo”, aggiunge il quotidiano britannico, “è continuato nonostante gli sforzi del governo di Londra e delle autorità di borsa, che hanno cercato di rendere la City più attraente per le aziende, per esempio riformando le regole d’ingresso e perfino il sistema pensionistico.