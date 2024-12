Tra il 2019 e il 2022 il fotografo Nicola Lo Calzo è stato nell’arcipelago di São Tomé e Príncipe per proseguire il suo progetto a lungo termine intitolato Cham, in cui dal 2010 documenta l’eredità della diaspora africana e della schiavitù in vari paesi del mondo per esplorare le tracce del loro passato coloniale. Quello di São Tomé e Príncipe è un piccolo arcipelago africano nell’oceano Atlantico e un’ex colonia portoghese, dove ogni anno si organizza uno spettacolo teatrale unico al mondo: la Tragédia. Nelle città e ai margini della foresta equatoriale, gli abitanti mettono in scena i conflitti del presente e del passato, il desiderio di giustizia e la memoria dei loro antenati africani.