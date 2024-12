Il 15 dicembre Taiwan ha ricevuto dagli Stati Uniti 38 carri armati Abrams, scrive la Cna. L’isola sta cercando di rafforzare le sue capacità m ilitari di fronte a un possibile attacco della Cina e gli M1A2 Abrams sono i primi nuovi carri armati consegnati a Taipei in trent’anni. Nel 2019 il governo ne aveva ordinati 108, per una spesa di oltre 1,2 miliardi di dollari. Il resto dovrebbe essere consegnato entro il 2026. Gli Stati Uniti sono da tempo il più importante alleato di Taipei e il suo principale fornitore di armi e negli ultimi cinquant’anni ha venduto a Taiwan attrezzature militari e munizioni per miliardi di dollari. Gli Stati U niti hanno una politica di “ambiguità strategica” riguardo un possibile intervento militare statunitense in caso di attacco cinese a Taiwan.