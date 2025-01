◆ Condivido totalmente l’articolo di Pierre Haski (internazionale.it) e vorrei porre l’attenzione su un aspetto che ancora non è stato toccato: al momento Donald Trump e Elon Musk vanno a braccetto, ma due personalità così forti, così accentratrici e attente ai loro interessi privati quanto potranno durare insieme? Per quanto tempo ancora avranno questa intesa? Io credo e mi auguro che alla lunga questo sodalizio non possa durare, anche se potrebbe avere delle ricadute importanti e gravose per tutte le persone interessate dalle loro scelte e politiche. Cosimo

◆ Nella sua rubrica Micro (Internazionale 1594) Stefano Feltri si chiede quando gli elettori si accorgeranno che politiche antipopolari come controllo della spesa, liberalizzazioni e politiche monetarie restrittive possono avere degli effetti economici positivi. A me pare che i partiti liberisti e molta parte della destra prendano e governino in molti paesi del mondo proprio perché promettono dei risultati economici. La domanda invece dovrebbe essere un’altra: quando gli elettori si accorgeranno che il miglioramento di alcuni indicatori, per esempio il pil, non significa miglioramento delle condizioni di vita di tutti perché la ricchezza che cresce spesso rimane nelle tasche dei più ricchi e delle multinazionali che fanno maggiori profitti. I lavoratori invece sono costretti a subire la riduzione di tutti i servizi pubblici che rendono la vita dignitosa e democraticamente accettabile: istruzione, sanità, giustizia. Quando si accorgeranno gli elettori dei veri effetti delle politiche liberiste?

Flavio Gioja