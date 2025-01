Laghi Secondo il governo del Kazakistan il volume delle acque della parte settentrionale del mare d’Aral (nella foto) è aumentato del 42 per cento dal 2008, quando è stato lanciato un piano per evitare la sua scomparsa. Il lago, un tempo il terzo più grande del mondo, si è prosciugato a partire dagli anni sessanta a causa del prelievo delle acque dei fiumi che lo alimentavano, in quello che è considerato uno dei peggiori disastri ecologici di sempre.

Linci A trent’anni dal loro inizio, gli sforzi per salvare dall’estinzione la lince iberica (nella foto) possono essere considerati un grande successo, scrive la Bbc. Nella seconda metà del novecento la popolazione di questo felino era crollata a causa della distruzione del suo habitat, della caccia e delle epidemie che avevano decimato i conigli selvatici, la sua principale preda. All’inizio degli anni duemila la lince era scomparsa in Portogallo, e in Spagna ne restavano poche decine di esemplari adulti. Ma nello stesso periodo un programma di riproduzione in cattività e reintroduzione ha cominciato a dare i primi risultati. Dal 2024 la lince iberica non è più considerata a rischio di estinzione e la popolazione ha superato i duemila esemplari.