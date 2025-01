Durante l’allenamento ci si concentra spesso sullo sviluppo muscolare trascurando gli esercizi per i legamenti, i tendini e le articolazioni, che invece sono fondamentali per mantenere il corpo in movimento. Con l’avanzare dell’età il rischio di lesioni e patologie articolari aumenta in modo significativo. Per rafforzare i tendini, scrive National Geographic, sono efficaci gli esercizi eccentrici, ovvero quelli che allungano il muscolo sotto tensione, come gli squat e i sollevamenti sui polpacci e sui talloni, e quelli isometrici, come i plank o gli affondi, che richiedono di mantenere una posizione per un tempo prolungato.