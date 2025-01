La campagna veganuary (gennaio vegano) incoraggia le persone a seguire una dieta a base vegetale per un mese, rinunciando alla carne e a tutti i prodotti di origine animale. Nel 2024 hanno aderito circa 25 milioni di persone in tutto il mondo, tra cui il 4 per cento della popolazione del Regno Unito. Secondo una ricerca, più dell’80 per cento dei partecipanti al veganuary dimezza il consumo di carne a sei mesi dal periodo di astensione. E uno studio condotto dall’università di Exeter, nel Regno Unito, afferma che le persone che ne riducono o eliminano il consumo cominciano a considerare la carne in modo diverso, dichiarando di apprezzarla di meno o di trovarla perfino disgustosa. Se durante una dieta temporanea emergono questi sentimenti negativi, rinunciare alla carne a lungo termine potrebbe non essere il sacrificio che molti si aspetterebbero, scrive The Conversation.