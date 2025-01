Stimolare a lungo i capezzoli degli uomini aumenta l’eccitazione e attiva l’erezione del pene. I sessuologi William Masters e Virginia Johnson hanno osservato che in quasi il 100 per cento dei casi si verifica un’erezione, a condizione che le carezze durino a lungo, almeno dieci minuti per ogni seno. È importante saperlo, soprattutto per gli uomini che soffrono di disfunzione erettile, scrive Le Figaro. Questa stimolazione può anche facilitare l’orgasmo per chi soffre di eiaculazione ritardata o aneiaculazione.