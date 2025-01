Incendi In Brasile la superficie distrutta dagli incendi è aumentata del 79 per cento nel 2024, raggiungendo i 30,8 milioni di ettari, secondo un rapporto della piattaforma di monitoraggio MapBiomas. È il dato peggiore dal 2019. La regione più colpita è stata la foresta amazzonica, con circa 17,9 milioni di ettari, pari al 58 per cento delle aree bruciate.

Fertilizzanti L’uso di grandi quantità di fertilizzanti agricoli ha gravi conseguenze ambientali, come la contaminazione delle acque e l’alterazione degli equilibri chimici del suolo. Secondo uno studio pubblicato su npj Biodiversity può anche ridurre le popolazioni di insetti impollinatori, perché favorisce la crescita delle piante erbacee a scapito dei fiori. Ma una scoperta annunciata su Nature potrebbe ridurre il bisogno di fertilizzanti sintetici in molte coltivazioni. Un gruppo di ricercatori ha infatti individuato nell’erba medica troncata una mutazione genetica che favorisce l’interazione delle radici con funghi e batteri capaci di fornire alla pianta nutrienti come azoto e fosforo. La stessa mutazione è stata individuata nel frumento e in altre colture.