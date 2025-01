◆ Il 20 gennaio 2025 le autorità israeliane hanno liberato decine di prigionieri palestinesi, tra cui donne e bambini, dal carcere di Ofer, a ovest di Ramallah, nella Cisgiordania occupata, in base all’accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele. The Palestine Chronicle scrive che le persone liberate sono state trasportate a bordo di autobus contrassegnati con il simbolo della Croce rossa. Tra loro c’erano Khalida Jarrar, leader del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, e la giornalista Bushra al Tawil. Israele ha scarcerato anche molti detenuti a Gerusalemme. In tutto sono stati liberati novanta prigionieri, tra cui venti bambini. L’atmosfera intorno al carcere di Ofer era tesa, riferisce il sito, perché l’esercito israeliano aveva dichiarato l’area zona militare chiusa, vietando ai familiari dei prigionieri di radunarsi. Decine di persone sono andate comunque ad aspettare i loro cari. Le forze israeliane hanno lanciato gas lacrimogeni per allontanarle. Nelle carceri israeliane ci sono più di 10.400 prigionieri palestinesi, molti dei quali detenuti in condizioni dure. Si ritiene che Hamas abbia 94 ostaggi israeliani a Gaza.