Fare l’amore dopo una discussione può aiutare alcune coppie a risolvere un conflitto, spiega Le Temps. Secondo la sessuologa e terapeuta di coppia Gwen Ecalle, se dopo un litigio a entrambe le parti piace stare insieme in questo modo, non è un problema. Tuttavia “spesso la questione non è risolta e torna in modo ciclico”, a meno che dopo il rapporto non si decida di dedicarsi al dialogo. Inoltre questo desiderio sessuale, avverte Ecalle, talvolta sorge in risposta alla paura di perdere l’altra persona.