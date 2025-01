“I due grandi incendi che hanno colpito il sud della California a inizio gennaio non sono ancora del tutto spenti”, scrive il San Francisco Chronicle. Il bilancio aggiornato al 22 gennaio è di 28 morti, almeno 31 dispersi, 17mila edifici distrutti o danneggiati e 205mila persone costrette a lasciare temporaneamente le loro case. “Intanto tra i politici e gli esperti di Los Angeles emergono pareri diversi su come (e se) ricostruire”, scrive il Los Angeles Times. “Il governatore dello stato Gavin Newsom e la sindaca di Los Angeles Karen Bass hanno approvato provvedimenti pensati per accelerare la ricostruzione delle case danneggiate e distrutte, eliminando ostacoli burocratici e normativi. Scelte criticate da architetti, urbanisti e accademici, che avrebbero preferito che i funzionari pubblici procedessero con più prudenza, cominciassero a pensare a come rendere le comunità più resistenti a futuri incendi, e sfruttassero l’occasione per affrontare la crisi abitativa nella regione”.