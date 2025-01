Nelle ultime settimane la guardia di frontiera bangladese ha arrestato circa novanta rohingya che scappavano dalla Birmania, scrive il Dhaka Tribune. Nei campi profughi del distretto di Cox’s Bazar, in Bangladesh, vivono più di un milione di profughi appartenenti alla minoranza musulmana non riconosciuta dalle autorità birmane e perseguitata da anni. Nell’autunno del 2017 sono scappati in Bangladesh 700mila rohingya nel giro di pochi giorni, messi in fuga dalle violenze dell’esercito. Khalilur Rahman, alto rappresentante sulla questione rohingya del governo di Muhammad Yunus, ha confermato che Dhaka non intende consentire l’ingresso nel paese agli stranieri senza documenti, inclusi i rohingya.