Un agente della polizia di Los Angeles che pattugliava l’area di Palisades, in California, durante gli incendi, ha segnalato un camion dei pompieri sospetto. Il mezzo è stato fermato. A bordo c’erano Dustin Nehl, 31 anni, e Jennifer Nehl, 44 anni, con indosso delle uniformi dei vigili del fuoco. Hanno detto di essere del dipartimento dei pompieri Roaring River, in Oregon. Il camion però aveva una targa della California e in Oregon non esiste un dipartimento con quel nome. I due sono sposati, ma non sono pompieri. L’uomo ha scontato cinque anni di carcere per una serie d’incendi dolosi, e il camion era stato ritirato dai vigili del fuoco trent’anni fa e venduto all’asta. Sono stati arrestati per uso non autorizzato di distintivi e falsa dichiarazione, e il camion è stato sequestrato. Lei è stata rilasciata, mentre lui a causa dei suoi precedenti potrà tornare in libertà solo pagando una cauzione di 30mila dollari.