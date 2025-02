Sempre più donne, in particolare delle nuove generazioni, mettono in discussione la propria eterosessualità, spiega Le Temps. Secondo un’ampia indagine condotta in Francia, più di una donna su cinque (il 22,6 per cento) dice di non essere strettamente eterosessuale, e nella fascia d’età tra i 18 e i 29 anni la percentuale sale al 37,6 per cento. Secondo lo studio “le donne hanno più da guadagnare nell’orientarsi verso altre possibilità sessuali, soprattutto alla luce delle disuguaglianze e delle violenze che persistono all’interno delle coppie eterosessuali”. Questi dati sembrano suggerire che il modello di coppia uomo-donna è in crisi, soprattutto tra le più giovani. ◆