Ogni anno in Cina si laureano milioni di ragazzi, che però faticano a entrare nel mondo del lavoro. Un laureato su sei è disoccupato, e finora solo il 45 per cento degli studenti che hanno finito l’università nel 2024 ha ricevuto delle offerte di lavoro. In questo periodo le aziende hanno bisogno soprattutto di tecnici per le fabbriche. È per questo, spiega Bloomberg, che il presidente cinese Xi Jinping ha invitato i giovani a rinunciare agli studi universitari e frequentare invece gli istituti professionali. Grazie a corsi che durano solo tre anni, queste scuole formano tecnici e operatori meccanici, infermieri e moltissime altre figure molto richieste dal mercato del lavoro cinese. ◆