Dighe Il governo cinese ha avviato la costruzione di quella che dovrebbe diventare la diga idroelettrica più grande del mondo. Situata in Tibet lungo un tratto del fiume Brahmaputra (noto in Cina come Yarlung Tsangpo) con un dislivello di duemila metri (nella foto), la diga del Medog dovrebbe essere attivata nel 2033 e produrre trecento miliardi di chilowattora all’anno, il triplo rispetto alla diga delle Tre gole e più del consumo totale dell’Italia. India e Bangladesh hanno espresso preoccupazione per le conseguenze del progetto sulla portata del fiume, cruciale per l’approvvigionamento idrico dei due paesi, mentre diverse organizzazioni ambientaliste hanno sottolineato i possibili danni a uno degli ecosistemi più importanti della regione.