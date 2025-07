Con una vegetazione rigogliosa, acque turchesi e tesori archeologici come il complesso monumentale di Chichén Itzá, il sudest del Messico è da anni una calamita per i turisti da tutto il mondo. I milioni di visitatori che ogni anno si riversano nella penisola dello Yucatán hanno però innescato una corsa sfrenata alla costruzione di hotel, resort e alloggi di ogni tipo. Una crescita spesso sregolata, che raramente si accompagna a investimenti in infrastrutture per le attività e la vita quotidiana degli abitanti. E a risentirne sono soprattutto le comunità locali. Lo sfruttamento dei lavoratori provenienti dalle zone più povere del paese, l’ingerenza dei cartelli della droga nella gestione di terreni edificabili e la violazione dei vincoli paesaggistici sono sempre più frequenti.