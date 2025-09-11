Il kiwi verde è il primo frutto fresco ad aver ottenuto un’indicazione ufficiale sulla salute dall’Unione europea, che ha delle procedure di controllo molto rigide in materia, scrive Euronews. La Commissione europea ha affermato che “il consumo di kiwi verdi contribuisce alla normale funzione intestinale aumentando la frequenza delle evacuazioni”, quindi è particolarmente adatto a chi soffre di stitichezza. L’effetto benefico si otterrebbe con duecento grammi di polpa fresca, pari a due kiwi verdi, ogni gior no.